新冠肺炎：逾廿名華留學生回國遇阻　部分遣返出發地

新冠肺炎疫情令不少海外留學生回國，內媒周五（5日）披露，21名從美國及英國出發、乘搭瑞士航空的中國留學生近日未能前往香港及新加坡機場轉機，其中15人已被遣返回到美國，另有6人滯留瑞士，正尋求各種回國途徑。

據一名滯留瑞士的留學生表示，他周二（2日）下午乘搭瑞士航空班機，由美國紐約抵達蘇黎世機場，並準備轉機往新加坡，卻被瑞士機場告知新加坡不允許轉機，所有中國公民須立即離開蘇黎世並返回出發地。

他續稱，有同學為畢業生，自美國出境後簽證無效，已不能再進入美國，再加上當地禁止非美國公民入境，意味着他們將滯留美國機場。另一名自英國出發的留學生也表示，他周一（1日）從倫敦抵達蘇黎世機場，轉機往香港時被告知因入境限制而不能登機。

有香港的航空公司解釋，香港國際機場是分階段開放，第一階段開放的轉機目的地不包括中國內地，故留學生無法經香港轉機返回內地；而新加坡的轉機服務也沒有完全恢復。中國吉祥航空則提到，新加坡要求該國須為境外唯一轉機地點，倘乘客行程包括多個轉機地點，則不能在新加坡轉機。