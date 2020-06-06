女孩欲下樓危站窗台　鄰居怒吼半小時終勸退

遠親不如近鄰，鄰里間守望相助，可解決很多生活難題。家住浙江杭州市東園小區的張菁，因嗓門響亮，每天都會大聲呼喚丈夫和兒子，獲鄰里封為「張三吼」。惟張小姐也沒想到憑着響亮的嗓門，周三（3日）瘋狂吼叫半小時後，成功讓一名爬出5樓窗外的小女孩返回家中，避免了悲劇發生。

事發於周三下午6時許，張小姐如常在家中煮晚飯期間，發現對面大廈5樓單位內一名小女孩，竟爬出窗口站在窗台的木板上，還和樓下揮手。慌張中，張小姐未想到報警，而是立即隔空狂吼，叫小女孩「快進去」、「小姑娘快下去，把窗戶關牢」，又致電社區工作人員求助。工作人員金靜獲悉後，立即趕赴涉事單位。

金靜憑着張小姐發送的視訊，推斷出小女孩所在單位，並趕到單位門戶拍門。很快，一名小女孩應門，金靜才得知，女孩的父母均外出工作，她想下樓找朋友玩耍，卻打不開大門，便學動畫片中的「超人」，試圖從窗台爬下樓。金靜連忙讓鄰居幫忙照顧小女孩，然後返回辦公室尋找資料，聯繫上小女孩的父母。事後，金靜教授了女孩父母一些安全知識，並協助他們尋找可安裝窗框的商戶，提醒他們「家裏有小孩，窗戶要鎖牢，花幾十塊錢買安心」。

至於女孩的母親事後坦言，由於她和丈夫均須工作，女兒平日交由家姑照顧，剛巧家姑近日回鄉，便把女孩獨留家中，沒想到會發生此事。事後，她已聯繫商戶，購買了一把安全鎖，惟因尚未到貨，只能把女兒帶在身邊，以免意外發生。