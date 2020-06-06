長租公寓平台爆租務糾紛　消委會3月接219宗投訴

廣東省深圳市消費者委員會近日表示，過去3個月接獲對內地長租公寓網上平台蛋殼公寓的投訴共219宗，當中涉及消費欺詐、合約糾紛、強制退租等，深圳消委會已約談蛋殼公寓有關人士，要求立即糾正其行為。深圳市住建局同時表示，將介入調查該公司存在的金融、安全以及違建等問題。蛋殼公寓則表示，已配合住建部門接受核查。

深圳有媒體日前報道，當地有透過蛋殼公寓租屋的市民反映，有房東無故退租或不退回按金等問題。報道引述深圳市消委會投訴諮詢部部長靳麗娟稱，早在疫情期間，曾經有市民反映蛋殼公寓一方面向房東申請免租，一方面又不減免租客租金。對此情況，消委會約談了蛋殼公寓有關人員，要求立即糾正。靳麗娟又稱，早在2017年已針對蛋殼公寓的租金貸款問題，專門約談了蛋殼公寓，並要求整改。

針對報道，羅湖區住建局工作人員表示會將報道暴露的問題轉給職能部門處理，亦已經通知蛋殼公寓，將公寓改造等相關資料交付住建部門核實調查。一旦調查屬實，住建部門將會嚴格處理。

深圳市人大代表胡桂梁表示，對於蛋殼公寓這類市民投訴多，涉嫌鑽空侵佔個人和他人利益的問題企業，應當引入考評機制，如企業考評不達標，就應限制其經營或令其退出市場經營。另市政協委員張小梨也認為，這是涉及基層的民生問題，希望政府監管部門高度重視妥善解決。

蛋殼公寓一方則回應，報道提及的租客案例存在失實、歪曲和片面的情況，又指大多數投訴已結案。至於住建局要求核查公司一事，蛋殼公寓指報道傳出後，住建局要求區局核實報道內容，在未核實是否符合事實前，未要求查處該公司。對此，深圳市建局未作回應。