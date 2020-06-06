新冠肺炎：向美出口50萬偽劣N95口罩　華企捱告

美國聯邦檢察官辦公室周五（5日）在紐約布魯克林法院提出訴訟，指控一間中國公司向美國出口近50萬個偽劣N95口罩，直接威脅美國醫護人員在新冠肺炎疫情期間的生命健康。官員指，今次是疫情期間首度有口罩製造商面臨同類刑事指控。

報道指，中國金年包裝印刷有限公司（King Year Packaging and Printing Co. Ltd）於今年4月21日生產並向美國出口49萬5200個劣質N95口罩，並貼上美國國家職業安全衞生研究所（NIOSH）及美國食品及藥物管理局（FDA）的認證標籤，訛稱口罩符合標準，同時向FDA提交虛假的註冊說明以圖瞞天過海。

聯邦當局於紐約甘迺迪國際機場截獲該批口罩。聯邦調查局（FBI）紐瓦克地區負責特工指出，涉事公司公然無視美國人民的安全，若非當局展開行動，該公司將為了利益把醫護人員及前線工作者置於感染風險中，試圖藉錯誤標籤產品質量繞過政府的監管。

經測試後，該批涉事口罩只能過濾83%至91%的有害微粒，低於標準要求的95%。金年包裝涉嫌違反美國聯邦食品藥物和化妝品法，面臨3項控罪，每項罪名最高可判處50萬美元（約390萬美元）罰款。