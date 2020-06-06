憂欠債判刑無力顧家殺2女　狠父遭處決

廣西柳州市男子韋樂，前年因擔心欠債被判刑後兩名分別4歲及6歲女兒無人照料，遂以遊玩為由將她們騙至某廢棄石屋處，在兩人躺在其腿上休息時，趁機用雙手扼緊對方頸部致死後藏屍。他事後因故意殺人罪成被判死刑，柳州市中級人民法院周五（5日）依法對他執行死刑。

事發於2018年6月3日，韋樂以遊玩為由將兩名女兒騙至柳江區里高鎮某廢棄石屋處，趁機扼住兩人頸部至窒息死亡，再將屍體藏匿。他之後編造謊言欺騙四處搜尋死者的親屬和村民，至同月7日被警方拘傳到案，翌日如實供述殺人一事，並帶領警方找回屍體。

法院審理查明，韋樂認為同居女友好賭且疏於照顧二人所生的女兒，為報復洩憤，遂大肆在網上和信用卡借款賭博，在逾期無力償還借款被不斷追債後，擔心自己因債務問題被判刑後女兒無人照料，遂萌生殺害女兒的想法。

柳州市中級人民法院前年12月一審公開宣判，以故意殺人罪判處韋樂死刑；廣西壯族自治區高級人民法院去年3月依法覆核，同意判決。最高人民法院覆核，認為韋樂故意非法剝奪他人生命，構成故意殺人罪；因家庭矛盾而蓄意殺害無辜的幼女，犯罪情節極其惡劣，應依法懲處，核准法院對韋樂的死刑裁定。