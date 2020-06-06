新冠肺炎：車站恢復正常通行　大型促消費活動揭幕

北京周五（5日）宣布將該市重大突發公共衞生事件2級應急響應下調為3級，並解除湖北包括武漢民眾進京的限制。鐵路部門周六（6日）起逐步恢復湖北始發進京的旅客列車，北京西站湖北返京人士專用通道亦正式關閉。同日北京啟動大型促進消費活動，相關負責人表示，希望活動精準有序推動復商復市。

周六上午，在北京西站位於地鐵層西通道內，工作人員將各區接站標誌牌和通往停車場的護欄逐一拆除，該站鐵路和地面綜合換乘大廳恢復正常通行，北廣場P2停車場亦重新開放。自3月25日至周五，西站地區共接轉由湖北返京列車180班次，共9萬多人。自3月24日起，西站地區P2停車場亦改為由湖北返京專用停車場。

鐵路部門恢復湖北地區開往北京的旅客列車後，鐵路站車將繼續實施量體溫、戴口罩、通風消毒等疫情防控措施。另據中國國家鐵路集團消息，今年5月全國鐵路發送旅客1.57億人次，日均發送508萬人次，環比增加139萬人次、37.6%。集團客運部負責人稱，隨着各地企業復工復產、學校復課，旅遊消費市場回暖，鐵路客運需求持續上升。

北京市商務局日前透露，為推動復商復市，加快實現消費回暖，北京將於周六啟動「北京消費季」的促消費活動，同時投放122億元人民幣（約135億港元）消費券。活動上午在王府井拉開序幕，將持續到十一假期，促消費活動覆蓋範圍包括餐飲、購物、文化、旅遊、休閒、娛樂、教育、體育、健身、出行等十大領域。

據了解，這次發放的政企及企業消費券，既有針對專項消費券，又有專用於智能產品消費。消費券除向城鄉低保障、特困和低收入家庭等困難群體派發，又向社區工作者、一線醫務人員等發放特定消費券。