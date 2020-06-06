新冠肺炎：拒居家隔離致9人確診　男子判囚1年2個月

廣西來賓市興賓區男子韋某振，今年1月自湖北武漢返抵該市，在居家隔離14日期間仍隨意走訪親友及回家辦理家屬喪事，先後導致9人感染新冠肺炎，124名密切接觸者需集中隔離。來賓市興賓區人民法院周五（5日）開庭審理，韋某振犯妨害傳染病防治罪成，獲刑1年2個月。

韋某振一直在武漢市華南水果批發市場工作，1月23日乘坐高鐵離開返抵來賓市。根據疫情防控規定，興賓區城北街道古三社區工作人員要求他居家隔離14日，但他拒不執行隔離規定，仍隨意走訪親友。韋某振同月28日駕車送妻子張某某，到興賓區城廂鎮泗貫村料理岳母喪事，他們隨後確診新冠肺炎。

當局立即對與兩人有密切接觸的124人集中隔離，並對他們活動出入的地方實施臨時封閉管控，有關區域內所有居民實行居家隔離觀察。

法院審理認為，韋某振違反國家傳染病防治法規定，拒不執行衞生防疫機構規定的預防控制措施，有引起病毒傳播的風險，導致124人需集中隔離醫學觀察、城區部分區域被封閉管理等，行為已構成妨害傳染病防治罪。鑑於他歸案後如實供述罪行，當庭認罪，可從輕處罰，遂依法作出上述判決。