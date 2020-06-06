英前外相指香港一國兩制失模範作用　大陸或武統台灣

英國前外相侯俊偉周四（4日）在當地報章撰文，指香港的民主運動比預期發展得更快，北京擔心香港的「一國兩制」對台灣失去模範作用。他稱，從香港近來的情況看來，大陸可能放棄和平統一台灣，改為對台動武，觸發全球民主國家的憤怒。

侯俊偉在《泰晤士報》撰文指，從大陸強推「港版國安法」等舉動來看，大陸可能改對台灣採取敵意的軍事手段達至統一，嚴重危害西方民主，更可能破壞二戰以來和平繁榮的全球秩序。他分析指，陸方認為近來的成功都有賴國家統一，故願意冒着受國際譴責的代價，以鎮壓維持統一，又指此情況已出現在西藏、新疆、香港等地。

文中指出，大陸從沒放棄在必要時武力攻台，但並非第一選項，一來《台灣關係法》讓美國能在必要時保護台灣，二來其他民主國家不會漠視台灣議題。侯俊偉指，香港的情況反映大陸已改變方針，原因可能是香港的民主運動發展較預期快很多，亦可能是了解到台灣拒絕「一國兩制」，或會趁不願插手的美國總統特朗普在任期間先下手為強。

侯俊偉又稱，世界強國必須決定是否動用武力解決兩岸爭端，雖然大陸不會放棄統一台灣，但可說服陸方動武不合乎利益。他呼籲民主國家團結一致，並稱這是英國尋求與七大工業國集團（G7）等共10個民主國家組成「D10」聯盟的原因。