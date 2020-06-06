長江水旱災害防禦應急響應啟動　航道實施交通管制

長江水利委員會根據長江流域水旱災害防禦形勢，決定自周五（5日）晚8時啟動長江水旱災害防禦4級應急響應，是今年首次。為確保長江航道汛期船舶航行安全，從周五至9月20日左右，長江海事局對重慶豐都佛面灘至涪陵石板溝長江大橋段水域，實施臨時交通管制。

自上月29日以來，長江流域共5處發生超警及以上洪水。氣象預報顯示，周六至下周日（6至7日）兩湖水系仍有大雨以至暴雨，多個分區雨量未來一周料達50至200毫米。受降雨影響，長江中下游幹流、兩湖水系及滁河、水陽江將發生明顯漲水，洞庭湖資水、湘江，鄱陽湖贛江、撫河、信江等支流可能發生超警洪水。

長江委要求，湖北、湖南、江西、安徽、江蘇、上海、貴州等省（市）水利（水務）廳（局）對此高度重視，加強水工程科學調動及堤防水庫巡查防守，及時發布山洪災害和中小河流洪水預警，並提醒地方政府組織做好疏散工作。

此外，長江海事局實施汛期臨時交通管制，涉及水域為豐都佛面灘到涪陵石板溝長江大橋，全長46.2公里。當三峽水庫入庫流量達到每秒30000立方米或以上時，該流域涉及的觀音灘、花灘、菜子梁、和尚灘等7個航段，均禁止超過60米長的客船滾裝船，或者超過80米長的貨船之間交會爬頭。