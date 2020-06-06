新聞背後：韓國瑜請假參選總統　種下罷韓禍根

本月17日生日後將屆63歲的韓國瑜，從政30年，曾兩度淡出政壇，又兩次面對罷免投票。他曾任台北市議員助理、台北縣議員、立法委員。2018年在不被看好之下參選高雄市長，卻意外掀起「韓流」，將高雄綠地轉為藍天。去年他「被動」投入黨內總統初選，擊敗鴻海始創人郭台銘、前新北市長朱立倫等人，最後敗於民進黨的蔡英文。他在台灣政壇寫下傳奇，連台灣的副總統賴清德都形容他為「百年難得一見的政治奇才」。

韓國瑜畢業於東吳大學英國語文學系文學學士、國立政治大學東亞研究所法學碩士。曾任職記者的他長期關注勞工議題，就讀政治大學研究所期間曾任台北市議員馮定國的助理。來自雲林政治世家的李佳芬，因為一次採訪馮定國認識韓國瑜，兩人其後相戀並結婚。婚後沒多久韓步入政壇，1990年當選第一屆台北縣議員，之後當過3屆立法委員。初登政壇的韓，行事作風經常惹來爭議，試過在議會上翻桌，並打傷當時同是立委的台灣前總統陳水扁。

2001年，韓國瑜曾因競逐不分區立委失利首度淡出政壇，之後在外家雲林縣斗六市創辦雙語中小學。2005年，韓再復出政壇，出任台北縣中和市副市長；2007年因黨內初選爭議，韓被黨部取消初選資格後再度淡出政壇。不過，他於2012年二度復出，擔任台北農產運銷公司總經理，直至2016年民進黨拿回北農人事主導權，韓辭任北農，並於翌參與國民黨主席選舉，但最終落敗。

雖然選黨主席失利，但韓之後獲時任主席吳敦義賞識，於2017年獲安排出任高雄黨部主委，翌年更在九合一選舉中參選高雄市長。當時在外界一片看淡的情況下，韓國瑜以「拚經濟」為競選主軸，又以「高雄發大財」為口號，大獲高雄民眾受落，最後高票當選。

但他上任不足半年，便於2019年5月表態決定參與2020年台灣的總統選舉。他其後在國民黨內初選中擊敗敦台銘和朱立倫，正式成為該黨總統參選人，同年10月向高雄市政府請假，因而種下面對罷免的禍根。

今年1月，韓國瑜在台灣總統選舉中落敗，多個民間團體隨即以其不務市政等理由，發動罷免聯署提案。由今年1月15日罷韓團體向中選會遞交首階段聯署書，到3月第二階段聯署過關，中選會於4月17日宣告罷免案成立，並於6月6日舉行投票，韓國瑜不但成為台灣史上首位面對罷免投票的直轄市長，也是台史上唯一兩次面對罷免的政治人物。1994年時任立委的他，因支持興建核廠，與多名立委遭反核團體提出罷免。雖然韓當年所得的罷免票最多，但因投票人數未達法定門檻而避過罷免。

罷韓時序表

2018年11月 韓國瑜當選高雄市長。

2019年5月 韓國瑜表態參加國民黨內總統提名初選。

2019年6月 民間團體啟動罷韓提議書聯署。

2019年10月 韓國瑜向高雄市政府請假3個月參與台灣的總統選舉。

2020年1月 罷免案第一階段聯署達標。

2020年4月 第二階段聯署過關，宣布罷免案成立。

2020年6月6日 舉行罷免韓國瑜投票。