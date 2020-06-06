資料庫：韓國瑜遭罷免　可提「罷免無效」訴訟

台灣高雄市罷免市長韓國瑜點票結束，同意票超過罷免門檻，韓國瑜成為台灣史上首位被罷免的市長。根據台灣的《選罷法》及《地方制度法》，中選會將於7日內正式公布罷免通過，公告日起韓國瑜即被解除職務，4年內不得參選高雄市長，補選在公告日起3個月內完成。不過，他在投票結果公告日的30天內，提出「罷免無效」訴訟。

如韓國瑜提起訴訟，依照《選罷法》規定，在訴訟程序終結前，不得進行補選，但訴訟不超過6個月，且不得提起再審。如韓國瑜勝訴，罷免通過無效，韓便會復職；若敗訴，則確定解職。訴訟結束時，如本屆市長任期還有2年以上，則進行補選；但如訴訟拖延至今年12月25日後（即市長任期過半），則不再補選，由行政院派任代理市長至2022年任期結束。

若韓國瑜不提起訴訟，他將於被解職，而他指派的副市長、局處首長、秘書長等主管、首長，亦會隨之離職；補選程序將啟動。目前盛傳民進黨或會派出現任台灣的行政院副院長陳其邁參選。陳與兒子周六（6日）亦有到場投票，他無正面回應會否投入補選，僅強調這次投票是市民重新思考的機會。而國民黨的補選人選，則未見端倪。