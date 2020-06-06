紋身漢向地攤商販強行收費　城管勸阻未奏效

內地當局鼓勵民眾擺地攤，惟陝西西安市蓮湖區一名男子竟趁機向擺地攤的商販收取「衞生費」。有商戶指出，該男子有紋身，每天向每個攤位收取10元（人民幣，下同，約11港元），收費後會給予有公章的收據。城管部門回應，已勸阻該男子，但未奏效。警方周五（5日）表示，正調查事件。

近日，有商販來到梨園路御園溫泉屋苑大門外擺攤，而上述男子則自稱是「大白楊村物業的人」，手拿一沓現金和票據，向商販收費，票據金額有10元、5元（約6港元），票面蓋有公章，寫着「御園小區衞生收費專用票」。

御園溫泉屋苑物業負責人表示，該男並非物業的人，票據是假的，而商販擺攤的位置不屬於物業的管理範圍，「不歸我們管，我們也不會向市場外的攤主收費，這個人以前也來過，我們曾報警過」。他續指，最近國家鼓勵「地攤經濟」，根據蓮湖區的政策，上午9時前、上午11時至下午2時、下午5時後，這3個時段允許商販在指定區域擺攤。

一名賣油桃的大爺說稱：「那個男的要跟我收10元，我不願意給，我說『你要收錢的話就把油桃拿走吧』，他不要油桃，然後走了。」

據悉，有的人交10元、有的交5元，有賣西瓜的攤主指出，「他要10元，我給交了5元，我與他講價，我就賣點西瓜，一天也賣不了多少錢」。這位攤主之前經營一個店舖，但因為疫情賠了，所以在這裏擺攤。