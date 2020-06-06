罷韓投票︰江啟臣轟綠營操縱罷免案　朱立倫籲藍營改革

台灣高雄市長韓國瑜周六（6日）被罷免，國民黨主席江啟臣下午6時到高雄市黨部回應罷免結果。他表示尊重投票結果，向高雄市民致謝和表達歉疚，但批評民進黨操縱罷免案。前新北市長朱立倫則指，民進黨將對國民黨展開全面政治攻擊，呼籲江啟臣要加倍努力改革。

江啟臣細數韓國瑜的政績，稱這些累積全都是高雄市民感受到的改變，更是國民黨執政的成績單，針對高雄市民的期許，「我們一起面對承擔」。他認為，國民黨沒有氣餒的時間，接下來幾天將會討論如何面對接下來的補選挑戰，推出適切的人選，贏得補選。

他又指，對於執政黨用行政力量明目張膽操縱罷免案，表示譴責與失望，這種做法對於台灣民主制度的發展，朝野共同合作面對後疫情世界變局的可能，都有深遠且負面影響。

朱立倫在Facebook發文表示，高雄市民的決定是民主賦予的權利，但政治的對立，受傷的會是高雄的發展與高雄的市民；他希望高雄政治安定，不要持續動盪。面對民進黨未來的攻勢，他呼籲「所有藍營朋友要站在一起，加倍努力改造工程」，為台灣打拚奮鬥。

民進黨發言人顏若芳表示，罷免是憲法賦予市民的基本權利，對於高雄市民透過民主機制做出的共同決定，民進黨表示尊重與敬意。同時，投票結果展現了台灣民主深化的典範，為台灣民主發展史立下重要的里程碑；今次投票，年輕世代的參與更扮演了關鍵的角色，不少人從外地回高雄投票罷韓，讓人敬佩。

至於罷韓提案法定領銜人陳冠榮在成功罷免後表現激動，表示投票結果為高雄「出一口氣」，形容是高雄市民共同勝利。他表示，過去一段時間，高雄人因政見造成分裂，希望由當天開始，大家能擁抱不同立場的人，攜手協助高雄重建被破壞的關係。