罷韓投票︰學者指韓國瑜遭罷免重擊藍營地方派系

台灣高雄市周六（6日）舉行罷免市長韓國瑜投票，同意票超過法定門檻，使韓國瑜成為台灣史上首位被成功罷免的直轄市長。台灣政治學者認為，韓遭罷免不但是他個人的挫敗，也是國民黨的重大失敗，重擊國民黨的地方派系，降低了市民對國民黨的支持。

高雄市輔英科技大學政治學教授蘇嘉宏接受東網記者專訪時指出，高雄市民藉由罷免投票來表達對韓國瑜的「愛憎好惡」，國民黨將被罷免的責任交由韓自己扛，以前韓是「一人救全黨」，但今次罷免，國民黨無法「全黨救一人」，幾乎是抽離罷免活動。他強調，韓國瑜在市政上表現不佳、政見跳票，當選市長不到3個月便露出要選台灣的總統的企圖，最後卻敗選，拖垮了國民黨。他認為，假如韓未出選總統，留在高雄當市長，好好經營兩岸關係，結果或不一樣，甚至可成為國民黨的「共主」，但他玩壞了這一盤棋。

中山大學政治研究所副教授陳至潔則表示，韓國瑜被罷免，代表國民黨地方派系被瓦解，他很難再回去參選國民黨主席，也無法再帶領地方派系。與韓國瑜保持距離的台中市長盧秀燕與新北市長侯友宜一直專心市政，相信不會捲起縣市長被罷免的風潮，韓國瑜被罷免後，國民黨少了韓粉的干擾，可能會走向更正常的路線。

另中華泛藍協會理事長鄭龍水博士表示，韓國瑜遭罷免對台灣整體政局的影響並不巨大，但藍營失去一個重要的直轄市執政版圖，對於正值士氣低迷的國民黨而言，將是一大重創。他認為，韓國瑜2018年掀起「韓流」，不但異軍突起且幫助藍營大勝，惟他未有乘勝追擊，反而在總統大選中慘敗，反映出韓國瑜及藍營有必要重新思考一向主張「九二共識」的兩岸路線。