7歲男童武校死亡　警︰頭部遭受鈍性外力所致

河南登封市一名7歲程姓男生（下稱小程），早前在武校內疑遭桑姓教練擊打頭部後死亡，警方當時卻以無實質證據為由拒絕刑事立案，引起輿論關注。內地傳媒周六（6日）報道，該市警方上月28日已重新向家屬出具《鑑定意見通知書》，證實小程的死亡原因是頭部遭受鈍性外力所致，警方已決定展開進一步調查。

事緣於去年10月8日，小程父母接獲桑男來電，指小程在訓練中突然倒地，生命垂危。其父母趕到登封市人民醫院後，發現兒子身上滿布被打痕迹，遂報警求助。同月15日，小程在醫院腦死亡。桑男事後供稱，由於小程不想練武，曾在更衣室內把戒尺打其手掌，又指小程曾在進行「平蹬」訓練時，不小心摔倒在20厘米厚的海綿墊上。首次鑑定結果顯示，小程是硬膜下血腫而死亡，頭部跌摔在海綿墊上可以形成，警方遂認定沒實質證據證明小程死亡是桑男擊打頭部所致，僅對桑行政處罰，未有刑事立案。

然而，小程父母對警方首次鑑定結果提出質疑，向登封市公安局申請重新鑑定。第二次鑑定報告上月底出爐，顯示小程根本死亡原因符合頭部遭受鈍性外力作用，致急性重型閉合性顱腦損後，由於顱內血腫壓迫、彌散性腦水腫、顱壓升高等因素，引发腦疝並繼發外傷性腦幹梗塞、化膿性腦膜炎等，致中樞性呼吸循環衰竭死亡；又指在海綿墊做「平蹬」訓練時，難以形成腦挫裂傷。

小程死亡案代表律師范辰認為，根據新的鑑定意見，桑男對小程的毆打行為，已構成故意傷害致人死亡罪，警方應立即刑事立案，追究桑男的刑事責任。至於登封市警方周六則表示，目前正結合鑑定結論，展開進一步調查，同時與上級公安機關等單位溝通對接，等調查完畢後再進一步處理。