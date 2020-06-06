首部直播電商標準料下月出台　「直播帶貨」受規管

中國商業聯合會近日提出要制訂首部全國性直播電商標準，對網絡「直播帶貨」作出規範，意味「直播帶貨」將有規可循，有據可依，正式迎來標準化發展，進入「監管時代」；預計相關標準將在7月正式發布執行。

中國商業聯合會迎日發布《中國商業聯合會關於下達2020年第二批團體標準項目計劃的通知》，文件要求，由中國商業聯合會媒體購物專業委員會牽頭起草制訂行業內首部全國性社團標準《視頻直播購物運營和服務基本規範》和《網絡購物誠信服務體系評價指南》等兩項標準（以下簡稱《標準》）。

中國商聯媒購委副會長、《標準》制訂專家委員會副主任韓良晨表示，由於監管滯後，行業沒有門檻，主播素質良莠不齊，致使三俗（即庸俗、低俗、媚俗）充斥網絡、虛假誇大宣傳成風、假冒三無產品（無生產日期、合格證、廠商）氾濫、售後服務難以保障，成為消費者投訴重災區，網紅經濟爆發式增長帶來的諸多問題日益凸顯，極待規範。

《標準》制訂專家委員會副主任王剛指出，網紅經濟亂象嚴重擾亂了媒體購物行業的正常發展秩序，給社會公眾群體造成了巨大的經濟損失，嚴重影響實體企業投入資金進行自主研發的積極性，假冒偽劣致使行業創新能力徘徊不前。