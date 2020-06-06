曾力挺韓國瑜　市議會議長許崑源墮樓亡

台灣高雄市議會議長許崑源周六（6日）晚上8時45分左右在住所墮樓身亡，終年62歲。他生前曾力挺韓國瑜，出事前亦在Facebook最後一次發文：「這一次，誰會是贏家？」韓國瑜當晚前往殯儀館弔唁，他表示對許身亡感到震驚又難過，呼籲大家保持冷靜，指「政治是一時的，生活還是要過下去」。

許崑源出生於高雄市苓雅區，3歲喪父、13歲喪母，由比他大16歲的哥哥照顧，其後他跟隨哥哥投入黨外運動，立志打倒當時國民黨的威權政治體制。

2008年台灣的總統選舉，許崑源擔任「馬蕭競選總部」全國無黨聯盟總會長。2010年，他成為國民黨議會黨團總召集人，並當選縣市合併後第一屆高雄市議會議長。

台媒指他力挺韓國瑜，他曾在罷韓投票前強調，非常擔心高雄因此失去改變的機會。周二（2日）曾在Facebook發文，請當初投票給韓市長的市民，思考這一年半以來，高雄有沒有比過去20年更進步，「如果『是』，就請各位繼續支持韓市長，讓高雄有繼續進步和改變的機會。」對於無投票給韓國瑜的人，他希望他們看到高雄的發展愈來愈進步。

周六罷韓結果出爐後，他心情鬱悶，但表示尊重高雄市民的選擇，但對市民失去認真改變高雄、努力讓高雄更好的市長，感到非常遺憾。他感謝市府團隊在過去一年半的努力與打拚。

許崑源友人透露，許崑源的身體在兩個月前就出現問題，曾腦部中風，許自己亦感到悲觀。友人又透露，許生前非常霸氣，曾直接拍台灣的總統府前秘書長陳菊的桌子並大罵。