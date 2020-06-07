新冠肺炎：防疫領導小組指調整響應級別　不代表可放鬆警惕

內地新冠肺炎疫情截至周日（7日）凌晨，全國累計83,031人確診，4634人病亡，現有確診數67宗。北京市由上周六（6日）開始，將公共衞生事件應急響應級別由二級調整為三級，北京疫情防控工作領導小組社區防控組有關負責人指，目前全球疫情尚未受控，國內還有少部分中高風險地區，調整響應級別並不代表可放鬆警惕。

社區防控組負責人表示，在常態化防控情況下，北京市將繼續對重點人群採取嚴格管控，對入境北京的人員全部實行14日集中觀察，在觀察期滿有關人員仍需繼續自測體溫；而確診患者、疑似病例、發燒患者、及與確診患者有過密切接觸的人，均一律不得進京。

同時，對所有進京返京需入住酒店的旅客，需繼續實行嚴格的健康管理，首都所有賓館酒店，不得接待14日內由中高風險地區（包括武漢市）到北京的人員；而入京超過14日的武漢市民，則需出示核酸檢測證明，才可入住酒店。

首都市民出入屋苑，不再要求測量體溫，但依然要實行查證、驗碼和登記措施，居民可憑電子門禁、人臉識別、電子通行證等進入屋苑，而外賣、速遞等外來人員則需出示北京健康寶，並顯示為未見異常，才能進入屋苑。同時，社區需繼續嚴格環境衞生整治，做好公共場所的清潔消毒、垃圾分類，進一步加強社區宣傳，引導市民勤洗手、常通風、戴口罩、少聚集，並保持1米以上的社交距離。