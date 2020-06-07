13歲女舉報母親出軌副局長　綠帽男證5歲兒非親生

安徽淮北市一名陳姓男子上周三（3日）到當地商務局副局長的辦公室，指摘該李姓副局長與自己前妻發生不正當關係，並被自己13歲的女兒撞見，引起網民關注。期間陳男情緒激動，手持女兒寄予紀委的舉報信，質問李男，而李男則囂張表示「你要告到法院去告，這是辦公場合」。目前，市紀委已對事件介入調查。

據了解，事緣於陳男13歲的女兒日前告訴剛剛出差回家的父親，指自己媽媽「又要跟那個男的走了」，並告訴父親自己母親與李男交往頻繁，自己五歲的弟弟甚至直至叫「那個男人」作爸爸。陳男起疑對比了李男與自己兒子的照片，發現自己兒子與女兒所述的這位副局長極為神似，於是便帶兒子去做了親子鑑定，證實兒子並非親生。

陳男事後表示，自己竟然為別人養了5年兒子，而自己女兒又因舉報母親出軌李男而遭自己妻子毒打。陳男女兒表示，弟弟一出生，其母便和李男走的愈來愈近，「我媽媽這樣做，肯定人品就有問題」。而陳男劉姓妻子則表示，自己與李男從小便認識，兩人為表兄妹，而出軌事件是陳男寫好舉報信後讓女兒抄寫的，目前，他們兩人已經離婚。