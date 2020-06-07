洛陽出土200座古墓　銅方壺或盛2千年美酒

河南洛陽市某地盤早前發現西漢墓葬群，至上周三（3日）已清理出超過200座墓葬，跨越東周、西漢、東漢、西晉、唐等幾個時期；出土文物中更包括裝有半壺液體的銅方壺，有可能是2000年前的美酒。另現場發掘出不少圖案精美的畫像空心磚，非常罕見。

洛陽市文物考古研究院自今年4月起，發掘西工區一地盤內的古墓群。該古墓群佔地面積約1.9萬平方米，尚有50多座墓葬有待發掘。古墓群亦出土銅盤、銅勺、銅方壺等文物，青銅器上刻有複雜的紋飾。有工作人員指，其中一個銅方壺密封完好，打開蓋可看到壺內存有半壺液體，另一個壺身則有裂縫，推測原本裝有液體，但之後滲漏或蒸發。

考古人員指，古墓群中有6座西漢時期的墓葬分布較有規律，墓葬呈「L」型分布，東西向4座，南北向2座，有可能是西漢時期的家族墓；4座為空心磚墓，當中2座為畫像磚墓。磚上畫像栩栩如生，大多以大樹、武士、勇士、仙鶴、猛禽等為主。

研究員吳業恒表示，西漢時期長生不老、昇仙等思想盛行，所以空心磚上以昇仙和祥瑞辟邪類的畫像最多。院長史家珍指，空心磚於戰國晚期開始出現，到西漢就開始用特製的大磚代替木槨；畫像空心磚是大戶人家專門為過世親人修建墓葬而定做的墓磚，由於售價較昂貴，並非一般平民百姓能夠負擔。