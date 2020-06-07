女租客半夜致電求救　租東趕到驚見垃圾場

陝西西安楊先生去年5月屋租予一名年輕女租客，近日他半夜收到租客通知屋內水管爆裂要求處理。但當楊先生趕到屋後，卻被眼前景象嚇了一跳，驚見屋內情況猶如「垃圾場」。

上月中某天半夜，楊先生接到24歲女租客通知爆水管的消息後馬上前往，但到達時卻發現女租客不在屋內，而門外留了一條鎖匙。楊先生半夜趕緊來處理。他當時聞到一陣惡臭，但以為是外面飄來，所以不以為意。但當楊先生用鎖匙開門入屋後，才知臭味是來自屋內。

當打開屋門，迎面滿是垃圾，屋內積水高至5厘米。更令人嘔心的是，床上、桌面竟有用過的衞生巾。楊先生坦言自己50多歲，還是第一次經歷這種事，更形容屋內情況如「垃圾場」。楊先生之後找來幾個人一同清理現場的垃圾，從凌晨一直清理到早上才結束，最終清理出來的垃圾竟有100多袋。

楊先生稱，女租客的房租交至今年5月底，事發後他嘗試與她聯絡，對方卻音信全無。楊先生表示，自己是愛乾淨的人，將屋出租時還專門打造了一個小花園供租客觀賞。如今女租客離開，反而令他安心。楊先生現在只希望能當面與該女租客協商處理此事。