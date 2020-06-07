裝修公司老闆失聯　員工欠薪單位工程爛尾

陝西西安市某裝修公司員工日前爆料，公司拖欠逾20名員工10餘萬元（人民幣，下同，約11萬港元）的薪金，老闆隨後失聯，公司物品亦被人連夜搬走。有業主表示，早前支付9萬元（約10萬港元）裝修費用，但單位只完成水電部分，到辦公室查問時已人去樓空。

有業主表示，去年10月與涉事裝修公司簽約，並先後支付9萬元。合約上明定工期為75天，惟該公司不斷找各種理由搪塞拖延，至上月才完成水電工程。直至上周一（1日），負責其單位裝修的工頭聯繫她稱裝修公司老闆失蹤，「我趕緊微信聯繫這家公司的老闆發現被拉黑了」。

有員工透露，她在今年3月底入職，老闆當聲稱每月15日會準時「出糧」，卻一直拖欠職員薪金，直到上月29日突然通知全員休假。有職員之後發現被老闆拉入微信黑名單，遂到公司翻查閉路電視紀錄，發現有市場部的同事將大部分物品搬清，懷疑是受公司負責人指使。

員工又指，老闆並非公司的法人，亦無證據證明他是公司老闆，在網上查詢後才知悉對方是老賴（失信被執行人），即員工沒有任何法律依據證明與公司有僱傭關係。他們認為老闆行為屬於詐騙，希望相關部門介入調查。