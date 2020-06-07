新冠肺炎：國新辦發布抗疫白皮書　不接受濫訴索賠要求

國務院新聞辦公室周日（7日）發布《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書，並在北京舉行新聞發布會。宣傳部副部長徐麟在會上指摘，有外國政客和媒體在病源地問題上，搞有罪推定，炒作中國源頭論；重申是毫無事實依據。白皮書強調，中國是病毒受害國，絕不接受任何濫訴和索賠要求，應得到公正對待而非責難。

白皮書顯示，內地確診患者治愈率達94.3%，截至5月31日，內地確診住院患者共有5.8萬人次，總醫療費用13.5億元（人民幣，下同，約15億港元），人均醫療費用約2.3萬元至逾15萬元（約2.6萬至17萬港元），部分危重症患者治療費用幾十萬元甚至上百萬元，均由政府支付。在治療藥物方面，中醫藥治療被用作治療方法佔92%。

白皮書統計數據顯示，自3月1日至上月31日，中國向200個國家和地區出口防疫物資，包括706億個口罩、3.4億套防護服、1.15億副護目鏡、9.67萬部呼吸機和2.25億份檢測試劑盒。另在疫苗方面，徐麟強調，疫苗研製難度大周期長，需加強國際合作研發，承諾若中國製疫苗成功應用，將作為全球公共產品向人類提供使用。

此外，外交部副部長馬朝旭表示，新冠肺炎蔓延全球，中方防止境外輸入壓力大，將展開國際聯防聯控，加強各國合作，逐步恢復中外人員往來。馬朝旭續稱，中方分兩次向世衞提供共5000萬美元（約3.9億港元）資金援助。

惟白皮書未有提及，被稱為新冠肺炎疫情「吹哨人」的湖北武漢市中心醫院眼科醫生李文亮等情況。