台媒料陳其邁將參加市長補選　罷韓四君子或參選市議員

陳其邁（右圖）在九和一選舉中不敵韓國瑜（左圖）。

台灣的高雄市長韓國瑜遭投票罷免後，台媒表示，民進黨行政院副院長陳其邁參加補選接任市長呼聲高。罷韓連署法定領銜人陳冠榮、Wecare高雄發言人尹立、公民割草行動發言人李佾潔，及台灣基進黨新聞輿情部副主任張博洋被台媒稱為「罷韓四君子」，外界猜測他們將備戰2022年市議會選舉。

據悉，陳在2018年九合一選舉中，時任高雄市代理市長，最終不敵韓國瑜，以15萬票之差落敗，隨後獲行政院長蘇貞昌邀請加入內閣，擔任副院長。

資料顯示，現年55歲的陳其邁在基隆出生，2歲起移居高雄，曾擔任長庚醫院內科醫生、立委和行政院發言人等職務。台媒表示，民進黨已有共識，將請陳其邁再次出戰高雄，參加高雄市長補選。當年參加初選與陳競爭的立委趙天麟早前亦表示支持，將以市黨部主委身份協助陳競爭補選。

另有民進黨黨員表示，行政院將指派一名代理市長，處理高雄事務，但該名人選不太可能是陳其邁，應該會另外尋找一名可協助陳補選成功的人選。該黨員猜測，可能是早前曾代理花蓮縣長的蔡碧仲。