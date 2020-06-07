台17市縣大雨特報　北部停電7.5萬戶受影響

受鋒面接近影響，台灣多地出現暴雨。中央氣象局周日（7日）下午3時許對基隆、台北、新北、桃園、台中、台南、高雄等17個市縣，發出大雨特報。而台北及新北市下午多處傳出停電，初步估計共7.5萬戶受影響。

氣象局表示，台灣北部自周日早上起降雨，由於鋒面接近台灣北部海面，西半部及東北部會有局部短暫陣雨或雷雨，各地山區或有局部大雨，雨勢類似天氣將持續至周一（8日）。目前基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣及澎湖縣均發出大雨特報。

此外，台灣電力公司表示，台北市及新北市部分地區在周日下午1時40分，因69kV輸電線路故障，導致文山區、新店區、永和區及中和區共75,131戶停電，目前已派員搶修。

同日下午1時左右，約11名登山客前往新北市汐止區新山夢湖山區登山時，遭遇雷擊受傷，一名50多歲男子傷勢嚴重，需要他人協助攙扶行走；消防局獲報後，出動大批警方、消防、救護員到場，但由於山區仍有間歇性大雨，加上前往雷擊事發現場路程約需一個多小時，正加派人力搶救。