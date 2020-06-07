深圳發出暴雨紅色預警　全市中小學停課

深圳市氣象台周日（7日）早上8時許，對鹽田區、大鵬新區發布暴雨紅色預警，亦是全市今年首個暴雨紅色預警；其他各區亦發布暴雨橙色預警，中小學、幼稚園、託兒所全日停課，個別公司可視情況安排工作人員延遲上班、提前下班或停工。

自上周六（6日）晚起，深圳市普降暴雨，全市平均雨量34.3毫米，各區平均雨量最大140.1毫米。目前羅湖、坪山、龍崗東部暴雨橙色預警，全市其餘地區暴雨黃色預警，大鵬和深汕區地質災害黃色預警生效中。降雨較為集中的大鵬新區南澳街道，有路段出現山泥傾瀉，部分沙石和樹木沖至路面，當地交警和路政部門已前往現場處置。

應急管理局表示，目前深圳沿海正處於落潮期，未超過警戒潮水位，全市防汛Ⅳ級應急響應持續生效中。其中，大鵬新區、鹽田區分別於升級為防汛Ⅲ級應急響應。當局根據預案迅速開展各項防禦工作，停止一切在河施工作業，加強值班巡查，及時處置和報告險情災情。

暴雨災情擴至全省，廣州、珠海、汕頭、惠州、東莞、汕尾等10個地市先後啟動防汛應急響應。廣東全省11個地市24個縣出動地質災害巡排查2377人次，轉移人員513人，其中廣州轉移508人。