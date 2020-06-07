連日暴雨逾32萬人受災　經濟損失逾3億元人民幣

廣西應急管理廳周日（7日）通報，該省自5月30日起連日暴雨，至上周六（6月6日）下午5時，共有323,468人受災，1人被雷擊斃；農作物受災面積14,225公頃；倒塌房屋61戶128間；直接經濟損失逾3億元人民幣（約3.2億港元）。國家防汛抗旱總指揮部周日下午4時啟動防汛Ⅳ級應急響應，向廣西派出工作組。

上周六凌晨3時許，百色市田林縣利周鄉平布村尾央屯因暴雨引發山泥傾瀉，造成1戶3間房屋倒塌、1人被埋，目前仍在搜救。上周五（5日）凌晨至上周六晚上8時，廣西各級消防救援隊伍共接報抗洪搶險警情16宗，出動消防車36輛次，消防艇3艘次，指戰員187人次，共營救和疏散被困群眾60人。

廣西氣象部門統計，過去一天，南寧、柳州、桂林、賀州、河池等地部分地區出現暴雨，局部大暴雨到特大暴雨，有43個監測站錄得累計降雨量超過250毫米，最大降雨量為桂林市永福縣金雞河水庫觀測站達357.5毫米。目前，廣西有15個水文站出現超警0.03至2.75米的江河水位；7座中型水庫超汛限水位，其中桂林市陽朔縣陽朔洞水庫水位超汛限5.33米。