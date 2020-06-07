北京及河北周邊區域　或現臭氧中度至重度污染

中國環境監測總站聯合中央氣象台、國家大氣污染防治攻關聯合中心等部門，周日（7日）發布6月份上半月空氣質量預報會商結果，顯示華北、華東、東北、成渝地區和汾渭平原等地部分城市，可能出現臭氧中度及以上污染過程，尤其是北京、天津、河北及周邊區域中南部，周日至周二（9日）以及周四（11日）至下周一（15日），可能出現臭氧中度至重度污染。

生態環境部大氣環境司司長劉炳江表示，目前全球臭氧背景濃度呈增長趨勢，平均每年上升1微克左右，而從中國情況來看，在空氣質量普遍改善，各項空氣污染物明顯降低的情況下，臭氧濃度不降反升，「2019年，全國337個地級及以上城市臭氧濃度同比上升6.5%，臭氧成為僅次於PM2.5的影響優良天數的重要因素」。

環境監測司司長柏仇勇指出，去年因臭氧而導致空氣質量超標天數已經和PM2.5一樣，達到4成以上，「2019年，臭氧超標天數佔比為41%左右，僅次於45%的PM2.5。京津冀及周邊地區、汾渭平原既是PM2.5的污染較重區域，也是臭氧濃度較高區域。同時，大氣中PM2.5濃度顯著下降時，會導致光輻射增強，有利於臭氧生成」。