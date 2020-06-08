新冠肺炎︰內地首次無現有重症病例　專家籲防疫情回流

內地新冠肺炎疫情緩和，國家衞健委周日（7日）通報，上周六（6日）共新增6宗確診病例，其中5宗為境外輸入病例，1宗為本土病例，另新增5宗無症狀感染病例；截至周日凌晨，內地累計確診病例83,036宗，造成4634人病亡，現有確診病例70宗，但並無重症病例，是自全國通報以來首次沒有現有重症病例。專家指出，全球疫情有反彈趨勢，中國要嚴防疫情回流。

早前爆發疫情的吉林省吉林市，逐步開始復工復產復課。其中該市高三年級學生已二次復課，當局對全市高三師生及共同生活的家人進行免費核酸檢測，至上周六（6日）已檢測22,579人，暫未有人確診。市教育局強調，要保證核酸檢測全面到位、不漏一人，同時要確保整個檢測過程安全有序高效。

上海新冠肺炎醫療救治專家組組長、華山醫院感染科主任張文宏周日（7日）受訪時表示，全球多國正受第二波疫情衝擊，包括巴西、俄羅斯、印度等多國尚未見疫情高峰，至於疫情最嚴重的美國，多個州份在復工復產後，疫情又開始反彈，初步看來全球疫情反彈的力度甚至超過第一波，中國的目標應是不受全球第二波疫情影響。他又指，中國經過此次抗疫，公共衞生體系比原來更強大，足可應對疫情輸入風險。