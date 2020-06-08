木星土星合月　周二將現「雙星伴月」現象

內地周二（9日）凌晨至日出前，木星、土星將相隨「合」月，將會出現「雙星伴月」的天文現象。專家表示，屆時月亮、木星、土星三個明亮的天體將組成一個「三角形」，其中木星較亮，土星稍暗，借助雙筒望遠鏡便可觀測木星的表面細節、土星的光環以及它們的幾顆明亮的衞星。

天津市天文學會副理事長李梅叢介紹，今年初，木星和土星便已經出現在東南方低空，且一直靠得很近；至6月，二者身影相較年初更近。至周一（8日）晚上11時，上述3個天體將全部升起，至周二凌晨達到適合觀測的地平高度。

屆時，在月亮右上方的是木星，在月亮左上方的是土星，三者組成一個「三角形」，對於公眾來說，是一次認識木星和土星的好機會。而隨着時間推移，木星和土星在7月將逐漸向西南方天空移動的同時，升起時間也提前至上半夜。至7月14日和7月21日分別「衝日」後，木星和土星之間的距離會愈來愈近。

據了解，木星在太陽系88顆行星中，有「巨人行星」之稱，按離太陽由近及遠的次序，位列第五，同時是太陽系中自轉最快的行星；土星是則肉眼易見的行星中，離地球最遠，其外形像一頂草帽，被譽為「指環王」。