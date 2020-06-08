台婦大鬧白沙屯拱天宮　推倒女警被移送法辦

台灣台南市一名蘇姓婦人，因頻頻檢舉報案，被網民稱為「檢舉達人蘇大媽」，惟她近日北上苗栗縣後頻頻滋事，更成為白沙屯拱天宮建廟以來首名被公告「永不歡迎」的人物。廟方上周六（6日）請她搬離香客大樓，惟她拒交出鑰匙，引發衝突。警方到場處理時，蘇更襲警，最終被警員拘捕，周日依妨害公務罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

台媒報道，蘇婦經常主動挑釁途人，藉此錄影提告，案件多達上千宗，在台南「赫赫有名」。她上周四（4日）北上苗栗通霄後大鬧白沙屯，引起多名網絡主播到場關注。拱天宮管委會上周六晚8時許要求她搬離香客大樓，她卻遲遲不肯離開，警員到場後，她更不停向警員叫囂。

警員多番調停後，她才離開香客大樓，惟走到停車場後，被30多名民眾及直播主包圍，民眾高喊希望她離開通霄，期間發生推撞，警員再次調停，惟民眾堅持「她（蘇婦）不走，我不走」，氣氛僵持。直至晚上11時許，警員以不配合盤查為由，把蘇婦帶回派出所，民眾隨即拍手叫好。

蘇婦一度不願意登上警車，過程中還推倒一名女警，造成女警手部擦傷，最後警員將其制服，並押返派出所管束，翌日依妨害公務罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。