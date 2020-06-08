涉黑案件宣判30人獲刑　最高判囚25年

青海省西寧市城中區人民法院周日（7日）就一宗涉黑案件宣判，30名被告獲刑，其中主犯袁某健因組織、領導黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪等12項罪名，被判囚25年，沒收個人全部財產。

法院審理查明，自2005年起，袁某健、袁某浩等人先後成立江蘇淮海建設集團青海豐程建設有限公司、青海居易房地產開發有限公司等多家公司，以建築公司名義承攬工程，期間拉攏收留袁某、袁某心等親屬、同鄉到公司工作，擔任公司法定代表人、保安隊隊長等職務，又先後招募李某華、劉某軍等人到公司任職。

袁氏兄弟在無建築資質、無專業施工隊伍情況下，利用串通投標等手段，獲得總中標價3.4億元（人民幣，下同，約3.7億港元）的工程項目，嚴重擾亂青海建築工程領域秩序，且在無法保證工程質量的前提下，採取惡意拖延工期、霸佔工地、勒索撤場費等手段，給工程發包方造成重大經濟損失。

該組織以暴力手段為後盾「以黑護商」，排擠打擊競爭對手，又向銀行提供虛假貸款資料、向銀行工作人員行賄等方式騙取貸款，還通過敲詐勒索、虛假訴訟、惡意拖欠工程款、材料款、員工工資等違法犯罪手段聚斂錢財，謀取巨額經濟利益，供家族成員肆意揮霍及為組織實施違法犯罪活動提供資金支持。

同時，為在違法犯罪活動中受傷的組織成員支付醫療費、向被害人出資「和解」，幫助組織成員逃避司法打擊等，逐漸演變為以袁氏兄弟為組織、領導者；以袁某、李某華、袁某心等人為積極參加者；以唐某年、劉某軍等人為一般參加者的黑社會性質組織。

法院宣判，袁某浩因組織、領導黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪等12項罪名判囚23年，處沒收個人全部財產。對袁某、袁某心、李某華等其他28名被告，分別依照其在組織中的地位、所起的作用及所犯罪行依法判囚15年至1年2個月不等，並處10萬元（約11萬港元）至110萬元（約130萬港元）不等的罰金。