鄭州學院近2萬學生資料外洩　校方︰已向警方報備

位於河南鄭州新鄭市的鄭州西亞斯學院，多名學生上周六（6日）向內地傳媒投訴，指該校近2萬名學生的個人信息被外洩，以表格形式在社交平台上流傳。校方事後回應，指已向警方報備，目前正調查事件。

一名學生接受內媒採訪時表示，有同學上月31日在班級微信群中，發送了2份「返校學生名單」，名單涉及2萬名學生，信息包括名字、身份證號碼、年齡、專業及宿舍門牌號等。發送名單的同學聲稱，該些信息來源未明，但信息準確無誤，且已在網上廣為流傳，懷疑遭人惡意洩露。

該學生認為，如此詳細的名單，除了學校，「沒有其他單位或個人會有」。據稱，事後多名學生向學校和老師反映情況，但校方未積極應對，反而有學生接到輔導員電話，被要求刪除微博等社交平台上的相關言論。

另有學生表示，在名單洩露的同時，不少同學接到部分校外教育機構的騷擾電話，「對方知道準確的班級、姓名以及專業」，甚至有學生接獲「會否炒股」的騷擾電話。

對此，該校官方微博回應，指已就文年信息外洩向警方報備，校方正調查事件，初步了解到外洩信息中不包括電話號碼。該校又強調，校方會密切關注跟進事件，呼籲學生放心。