戒台寺發現遼代石刻　對研究建城史具重要意義

位於北京市門頭溝的戒台寺，近日發現一塊刻有佛經的石板，與著名的房山雲居寺石經相似。專家指出，該石板屬於遼代石刻，與雲居寺石經屬同一時代，且早於雲居寺小石經板，可能是小石經板的源頭；又指石刻對於研究北京建城史具重要意義。門頭溝文旅局表示，將對石板進行保護，經文物部門鑑定後，將在允許的條件下進行展示和傳播。

據了解，該塊石板高33厘米，寬61厘米，厚7.5厘米，雙面刻字，每面刻有數百字經文。經專家辨認，石板所刻內容是密宗的《金光明最勝王經》卷四一部分。中國科學院大學人文學院教授張明悟根據排版內容推測，殘塊一列約12字，上部缺失70多字，故此完整石板應有近160厘米高。石板兩面底部分別刻有「條第六面」和「條第六背」，說明是《金光明最勝王經》石經的第6塊，整部經書有4萬餘未，應使用了多塊石板才刻完。

戒台寺住持妙有法師透露，石板最初坐落於戒台寺接近山頂的千佛閣，由於近年進行大修，工人在地基工程時發掘出該石板，並安放在正院中。他推測，該塊石板應在某個時期被砸斷，充當了建築材料。

另房山雲居寺與石經文化研究中心主任羅炤認為，在遼金時期，北京西山文化主要位於門頭溝和房山，該塊石經板的發現，說明北京的西山文化帶不僅有明清文化，也有重要的遼金文化。遼金正是北京奠定首都地位的時期，挖掘北京西山的遼金文化，對於北京建城史無疑具有重要的意義。