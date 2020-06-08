自貿港擬全島零關稅　人均每年獲10萬人民幣免稅額

國務院新聞辦公室周一（8日）上午發布《海南自由貿易港建設總體方案》，並召開新聞發布會。發改委負責人表示，海南自貿港將提供貿易、投資、跨境資金流動、人員進出、運輸和數據安全6方面的自由便利。海南自貿港將全島零關稅，免稅購物額增加至每人每年10萬元人民幣（約11萬港元）。

建設方案顯示，海南自貿區將分為兩個階段，在2025年前啟動全島封關運作，並在2035年前完善相關開放政策和制度安排，推動6大自由便利發展。另在方案中，當局需加強稅收、社會治理、法治、風險防控等四個方面的制度建設，化解貿易、投資、金融、公共衞生等領域的重大風險問題。

自貿區將發展旅遊業、現代服務業和高新技術產業，海南省人大常委會主任劉賜貴表示，海南土地有限，不能成為房地產的加工廠，不能單一發展現代化產業體系，需注重生態環境的保護。

海南實行「非禁即入」措施，海南省省長沈曉明表示，除非有強制性的標準和法律的禁止，相關企業可在當地創業；而旅遊業、現代服務業、高新技術產業方面，在境外直接投資收益可免收企業所得稅。若企業為特定產業，將按15%徵收企業所得稅，較標準稅率低10%。

會上有記者問及，海南自貿港是否對香港造成衝擊；發改委副主任林念修回應稱，海南與香港地位不同，重點發展的產業也不同，互補大於競爭，不會對香港造成衝擊，反而在建設期間加強雙方合作。

另外，劉賜貴續稱，省政府近日推出4萬多個全球招聘的職位，吸引數十萬人報名，今年底將再推出更多職位，吸引大批海外人才加入。