急凍網售食品抽檢不合格　主要涉微生物污染

國家市場監管總局周日（7日）公布，去年完成24.4萬批次國家食品安全監督抽檢，抽檢總體合格率為97.6%，與2018年持平，但急凍食品、蜂產品、網售食品不合格率較高，主要涉及禁用獸藥殘留及微生物污染。當局去年就食品不合格作出行政處罰5214宗，罰款金額共1.6億元人民幣（約1.8億港元）。

是次食品抽檢覆蓋33大類食品，檢驗微生物、農獸藥殘留、食品添加劑、生物毒素、重金屬等食品安全國家標準指標558項。糧食加工品、食用油、蛋製品、乳製品等日常消費量大的食品合格率保持高位，餐飲食品、澱粉及澱粉製品的抽檢合格率均達97%。嬰幼兒配方奶粉中三聚氰胺連續11年零檢出，抽檢合格率為99.8%。

是次抽檢中，急凍食品、蜂產品、網購食品不合格率較高，其中蜂產品不合格率較去年提高3.6%，主要涉及禁用獸藥殘留和微生物污染；網購食品抽檢不合格率為3.2%，較去年提高1.2%。從不合格項目來看，微生物污染問題最為嚴重，佔抽檢總量1.6%，佔不合格樣品總量28.4%，其餘則是食品添加劑或農獸藥殘留超標。