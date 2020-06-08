台網民號召罷免多名市議員立委　擬發起連署

台灣高雄市長韓國瑜被投票罷免後，有大批網民在網上號召罷免多名市議員、立委等，並發起罷免連署。其中包括時代力量高雄市議員黃捷、高雄市議員王浩宇、立委劉世芳、台中市立委陳柏惟和台北市議員梁文傑。

台媒表示，網民以「問政失職、阻礙鳳山發展」為由要罷免黃捷，聲稱已過1.5萬的第一階段連署門檻。黃周日（7日）回應稱，罷韓過後，以為能喘息鬆口氣，如果連署超過一定比例，一定不會戀棧市議員職位；揚言「攻擊、威脅或是罷免我，既不能解決問題，也不能改變市長被罷免的事實」。

台媒另解釋稱，陳柏惟被點名罷免是因為他趁着假日，到高雄為罷韓團體Wecare拉票，引來網民不滿。而王浩宇近日在高雄市議長許崑源墮樓身亡後，在Facebook留言提到「力挺韓國瑜」5個字，多次道歉亦未能平息輿論。

另外，高雄市議會周一（8日）下半旗為許崑源默哀，市議員在會議開始前站立默哀一分鐘。會上隨後對工務部門進行業務質詢，其中工務、都市發展、地政的3名局長將於周五（12日）跟隨韓國瑜離職，3人以業務移交為由請假，由副手代為接受質詢。

此外，王浩宇辦事處周一早上遭大批網民包圍，並扔雞蛋和水球，抗議其在許崑源墮樓身亡後發布的言論。王浩宇前一日得悉事件後，隨即宣布關閉辦事處一日。警方到場戒備，將部分示威民眾押上車帶走，另有部分民眾上前阻撓，場面一度失控。