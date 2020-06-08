山泥傾瀉民房被掩　至少2人遇難

救援人員以鐵剷或徒手清理淤泥。

內地多個省市連日受暴雨影響，其中廣西河池市周日（7日）發生山泥傾瀉，有民房被山泥掩埋，至少2人遇難。遇難者為屋主的朋友，由於屋主不確定事發時是否有其他人在場，救援人員繼續搜救。中央氣象台周一（8日）繼續發布暴雨黃色預警，預計江南、華南等地至周二（9日）仍會持續強降雨。

河池市金城江區東風社區三組發生山泥傾瀉，一間約300呎的民房被掩埋，大量泥沙湧入屋內，垮塌面積約150呎。由於現場環境狹窄，未能以大型機械救援，救援人員只能以鐵剷或徒手清理淤泥。救援人員下午4時25分救出首名被困者，惜經現場醫護人員確認已無生命體徵，至晚上10時半發現第二名被困人員，同樣已無生命體徵。

廣州市花都區梯面鎮周日（7日）晚亦發生山泥傾瀉，一間民房被泥石掩埋。消防到場後徒手挖掘，最終救出3名被困者，傷者正在醫院接受治療。

中央氣象台消息，貴州南部和東部、華南中北部、江南大部等地有大到暴雨，部分地區大暴雨，局地特大暴雨；周三（10日）至周四（11日），江南中北部和西部，以及廣西北部有大到暴雨、局部大暴雨；西南地區東部、漢水下游、江淮及東北地區中部等地有小到中雨、局部大雨。