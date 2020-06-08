男大學生考試作弊遭老師發現　留遺言墮樓身亡

山西太原市中北大學二年班男學生小陽（化名），早前在補考期間作弊，被老師發現後，沒收試卷。詎料小陽走出考場後，從高處跳下身亡。小陽墮樓前曾向母親發疑似遺言的訊息，「媽，不要想我」、「對不起，我配不上」，隨後將手機關機。警方正調查事件起因，校方正與死者家長溝通。

事發於上周六（6日），小陽的張姓姊姊表示，父母到學校翻查閉路電視畫面發現，考試開始後，小陽將手機放在桌子下方，監考老師發現手機後，上前沒收手機和試卷。小陽隨後趴在桌子上哭泣，坐立不安，多次飲水和擦汗，約20分鐘後，到老師面前簽名，離開考場。

小陽於當日下午近3時向母親發訊息後關機，引來父母擔憂。他的母親隨即聯繫班主任，對方表示，小陽室友說其不在宿舍，出外參加考試，沒有異常。詎料半小時後，小陽父母接到班主任電話稱，「小陽出事了」。

學校工作人員周日（7日）回應稱，一名學生經過教學樓時，發現有人墮樓。救護員和警方到場後發現小陽已當場死亡。校方同日通報稱，考場閉路電視畫面和其餘考生均證實，老師沒收試卷後，未與小陽發生激烈言語衝突。

惟小陽父母認為，監考老師和班主任未能及時發現兒子情緒異常，未有及時勸導，是校方疏忽導致悲劇發生。他的父母強調，小陽並無翻查手機的動作，而考場內有多名考生傳遞紙條、看手機等，但監考老師均未有沒收他們的試卷，「我們承認他有作弊的心，但沒有作弊的行為」。目前家屬和學校各執一詞，案件成因仍待警方調查。