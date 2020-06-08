涉淫穢色情庸俗內容　44款網絡直播平台遭罰

國家網信辦等8部門近日依法依規，處罰44款傳播涉淫穢色情、嚴重低俗庸俗內容的違法違規網絡直播平台，包括「皇冠直播」、「嗨夠直播」、「UP直播」、「月愛直播」等，處罰方式包括約談、下架、關停服務等。

國家網信辦、全國「掃黃打非」辦會同最高法、工信部、公安部、文化和旅遊部、市場監管總局、廣電總局等部門，早前針對網絡直播「打賞」嚴重衝擊主流價值觀等行業突出問題，啟動為期半年的網絡直播行業專項整治和規範管理行動。除了涉淫穢色情、嚴重低俗庸俗內容的違法違規網絡直播平台，當局還部署查辦了一批利用色情低俗直播內容誘導打賞案例，對「麼麼直播」、「蜜桃直播」、「啵比直播」等平台內容作出行政處罰。

國家網信辦指，部分中小型直播平台依然亂象頻出，為追求流量、吸引眼球，有的直播平台利用新冠肺炎疫情期間，網民上網時長明顯增多這一時機，任由穿着暴露的主播通過「送福利」、低俗表演、下流動作等吸引用戶進行高額打賞，甚至誘導未成年人進行充值打賞、向網民兜售三無產品、假冒偽劣商品等，以及散布謠言信息，傳播封建迷信等，行為嚴重破壞了網絡生態，須堅決予以治理。