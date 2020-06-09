新冠肺炎︰武漢排查無症狀感染者　專家指沒傳染性

內地新冠肺炎疫情緩和，國家衞健委周一（8日）通報稱，內地新增4宗確診病例，均為境外輸入病例，包括3宗來自四川、1宗來自上海，無新增死亡病例。另新增2名無症狀感染者。截至周一凌晨，內地累計確診病例83,040宗，造成4634人病亡。另湖北武漢市近日排查300名無症狀感染者的痰液和咽拭子樣本，均未培養出「活病毒」，專家認為這表明目前無症狀感染者沒有傳染性。

為確保常態化疫情防控工作更精準，科學管理無症狀感染者，武漢市對上月14日至本月1日期間發現的300名無症狀感染者，提取其痰液和咽拭子樣本，經中科院武漢病毒所病毒分離培養，惟300人樣本均未能培養出「活病毒」。專家認為，這表明樣本中的病毒含量極低，或不存在具有致病性的「活病毒」。另當局對該批無症狀感染者使用過的牙刷、口杯、口罩、毛巾等個人用品採集擦拭樣本檢測，結果均為陰性；300名無症狀感染者的1174名密切接觸者核酸檢測結果均為陰性，說明該市目前發現的無症狀感染者沒傳染性。

另外，海南省衞健委周一（8日）通報，國務院聯防聯控機制聯絡組醫療保障組的專家與該省專家，就海南省新增的確診病例胡某進行會診，經討論後，專家認為按照《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第七版）》的診斷標準，胡某未達「確診病例」標準，故將其訂正為無症狀感染者。