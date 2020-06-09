男子賣遊戲帳號遭騙　損失逾4800人民幣跳樓輕生

江蘇南通啟東市一名王姓男子，平日愛好玩手機遊戲，早前在二手交易平台上出售遊戲帳號，詎料遭董姓男子詐騙，不但帳號被修改密碼，還損失現金逾4800元（人民幣，下同，約5332港元），王男因此跳樓輕生。警方調查發現，董男涉以類似手段詐騙多名網民，獲利逾6000元（約6665港元），啟東市檢察院周一（8日）以詐騙罪向法院起訴董男。

檢方調查發現，董男自去年11月起，在二手交易平台上尋找出售手機遊戲帳號的年輕人，向對方謊稱他要購買對方的遊戲帳號。董男向賣家傳送假冒的轉帳記錄截圖，再冒充第三方交易帳戶平台的客服，向賣家索要保證金，否則不能取回董男支付的金額，王男等多名網民受騙。

檢方認為，董男以非法佔有為目的，利用網絡技術手段實施詐騙，數額較大，已構成詐騙罪，應被追究刑事責任。而王男因此跳樓身亡，檢方認為董男應被加重處罰。檢察官表示，近年通過二手交易平台的詐騙案不斷增多，他們冒充買家、客服等方式騙取金錢，若發現被騙，需保存兩人交易記錄後報警求助。