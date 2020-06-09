新冠肺炎：美國研究車流量　武漢去年夏末或已爆疫情

美國麻省哈佛醫學院一項最新研究指出，分析衞星影像顯示，中國湖北省武漢市多間大型醫院周邊，去年夏末秋初車流量突然大增，反映新冠肺炎疫情可能當時已在中國中部蔓延，時間比目前所認為的早得多。

美國廣播公司（ABC）周一（8日）報道，該研究由哈佛醫學院教授布朗斯坦（John Brownstein）帶領其團隊展開，花逾一個月時間分析商業衞星影像，比較湖北省的人口流動變化。他們觀察到從去年夏末秋初開始，武漢五間大型醫院的周邊車流量急劇增加，其中武漢大學中南醫院外前年10月10日攝得506輛車，去年10月17日則攝得640輛車，部分增幅更接近一倍。

布朗斯坦又指出，去年同一時期中國網民搜尋某些症狀的次數也增加，而這些症狀正是後來被視為與新冠肺炎密切相關的症狀，發生時間與車流量變化情況脗合。他認為：「去年10月發生了一些事。顯然，比目前認定的新冠肺炎疫情開端更早之前，（武漢）社會已出現某種程度的混亂。」他強調，衞星影像能反映真實情況，但並非決定性的證據，仍需更多研究以了解疫情。