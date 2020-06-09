主持最後一次市政會議　韓國瑜：離開是必然

台灣高雄市長韓國瑜罷免案上周六（6日）獲通過，韓周二（9日）上午主持最後一次市政會議，有支持者到場為他打氣。韓國瑜邀請局處首長踴躍提出建言，希望留下紀錄供後續接任的市府團隊參考，又稱「來是偶然，離開是必然」，做了甚麼事是最重要，相信團隊都有充分的使命感。

由於擔心有人情緒失控，警方特別加派人手維持現場秩序，並在會議室旁邊劃區域供人等候。韓國瑜上午10時準時抵達會場，現場人士高喊「市長加油」，與會的局處首長、各區區長亦起立鼓掌，韓更調侃稱「感覺好像當選的樣子耶」。

韓國瑜在市政會議引言稱，即使離情依依，相信大家內心仍對高雄充滿濃厚感情，希望局處首長在最後一次開會踴躍提出建言，對高雄現在與未來發展的想法留下紀錄，不是為自己，而是為了這座城市、市民朋友。

高雄市議會議事組周一（8日）臨時通知各黨團，擬自周四（11日）起停會至本月28日，取消進行中的部門質詢與議員總質詢。另外，有支持韓國瑜的團體已申請周六（13日）、下周日（14日）由凱達格蘭大道到總統府前抗議。總統府發言人丁允恭指，罷免案是高雄市民依法定程序進行連署及投票，應予以尊重，希望民眾在抗議活動中保持理性和平。