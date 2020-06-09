內地暴雨逾176萬人受災　損失超過28億人民幣

內地天氣持續反常，江西、湖南、廣西等8省45市200個縣不斷降雨，造成176.3萬人受災，9人死亡，5人失蹤；農作物受災面積113.5千公頃，其中絕收9.8千公頃，直接經濟損失共28.8億元人民幣（約32億港元）。廣東省氣象局周二（9日）公布，截至清晨6時52分，英德、佛岡、新豐、龍門、陸豐等10個地區的暴雨紅色預警生效，有關地區的學校應停課。

自6月2日起，江南、華南及貴州南部等地出現持續強降雨天氣，廣西中北部、廣東中部和南部沿海、江西中北部等多個地區累計降雨量100毫米以上。廣西桂林和賀州、湖南永州、廣東韶關和清遠、江西贛州等上周六（6日）有大暴雨，其中桂林永福縣累計降雨量250至330毫米。

強降雨引發洪澇、風雹和地質災害，城區道路、村莊水浸，部分水產養殖設施被沖毀。據統計，災害導致12萬人緊急撤離至安全區域，6.9萬人需緊急生活救助；900餘間房屋倒塌，1.3萬間不同程度損壞。

據水利部網站消息，廣西、廣東、湖南、江西、福建、貴州、雲南等地有92條河流發生超過警戒水位以上洪水。其中，西江廣西梧州水文站周一（8日）凌晨零時的水位上漲至18.54米，超過警戒水位0.04米，同日下午5時水位漲至20.22米，超過警戒水位1.72米。水利部上周五（5日）啟動水旱災害防禦Ⅳ級應急響應，至周一將響應級別提升至Ⅲ級。