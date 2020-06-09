大象皮包骨撞門疑遭虐待　 園方：處於發情期非飢餓導致

內地網民早前反映，安徽合肥野生動物園有大象瘦成皮包骨，更拿鼻子撞鐵門，疑遭虐待。園方周一（8日）回應稱，大象身體健康，飼料充足，網傳圖片是拍攝角度問題。動物園會根據亞洲象的飲食特點和季節變化，在夏季每日餵養青草飼料約400公斤；而撞鐵門是發情期間脾氣暴躁，並非飢餓導致。

動物園工作人員指，該隻雄性大象今年32歲，名叫賓律，自2007年起入住該動物園。園方會根據季節變換飼料，冬天以乾草為主，配以南瓜、甘蔗、紅蘿蔔及科學飼料，到4月會逐步轉為新鮮濕草。針對有網民指大象體型較3年前瘦弱，工作人員指，賓律此前較肥胖，考慮到大象過重會有足部疾病，因此園方適當調整其飲食，令牠維持在約4噸的體重。

工作人員稱，亞洲象壽命約70歲，賓律正處於青壯年時期，發情期會比較焦躁，偶爾出現用鼻撞擊鐵門的舉動，屬生理周期的正常現象。對於網民質疑的大象耳朵變成條狀，他則稱賓律剛入住動物園，耳朵已呈現條狀，並非人為造成，且大象的耳朵有多種形態，在沒有外傷的情況下，均屬正常。

有網民質疑動物園內的安全防護電網會令大象受傷，園方表示，考慮遊客與動物雙方安全，需要使用一定的防護措施，防護電網為脈衝電網，採用高壓脈衝電流，每0.7秒1次，電流維持在5000伏，不會對動物健康造成傷害，只有一瞬間的麻木刺痛感。