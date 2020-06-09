陸生去信陸委會　籲讓境外應屆畢業生返台

受新冠疫情影響，台灣限制多個國家及地區入境。由在台讀書的大陸學生組成的「陸生返台推動組」，周一（8日）晚在社交平台上發文，並附上一封寄予陸委會主委陳明通的信件，提出「對事不對人，事急者優先」的訴求，呼籲讓包括大陸學生等境外生中的應屆畢業生先行返台。

信中提到，所有境外生對台灣教育部宣布「境外生入境暫不設時間表」的結論感到困惑和失望，希望陸委會幫忙發聲，推動制定境外生具體入境的時間表。推動組提出，學生權益不應落後於商務利益考量，呼籲台灣加緊推出專案讓學生返台，同時讓應屆畢業生先行入境。

推動組表示，畢業生面臨入台證到期、租屋合約到期、離校手續辦理等一系列問題，時間緊迫；又以陸港澳境外畢業生為例，人數約2500人，台灣招收境外生的學校約144間，平均每校只需隔離17人就可解決畢業生返台問題，希望當局讓應屆畢業生先行返台完成學業，處理畢業事宜。

另據台媒報道，當局在跨部門會議上一度討論讓境外學生分批入境，但至今未有結論。有與會官員透露，會議上大多代表認為規劃可行，衞福部同意檢疫方面沒有問題，而內政部、陸委會亦傾向同意開放，令外界質疑政府是出於政治考量而擱置讓境外學生返台的計劃。