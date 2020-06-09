韓國瑜決定不提訴訟　朱立倫無緣參與補選

台灣高雄市長韓國瑜遭罷免，外界關注他會否提訴訟。他周二（9日）在Facebook發文稱，尊重人民的意志，不會就罷免結果提出訴訟，「我會暫時沉澱休息，針對外界對我未來的各種揣測傳言，都不在我目前的規劃內」。此舉意味着國民黨無時間安排前黨主席朱立倫等重量級人物遷戶籍至高雄參與補選，只能在當地尋覓選將。

韓國瑜表示，自己是一個直接坦蕩的人，從以前到現在，只要有任何動向或想法，一定會親自向大家報告，而非藉由任何管道放出消息，懇請外界不需多做揣測，耗費媒體資源。期待大家將資源與力量放在關心弱勢族群生活、下一代的教育、以及疫情後台灣的振興方面，這才是台灣社會最必須被正視的一塊。他感謝各位好朋友一路走來的陪伴與扶持，「你們給了我最大的力量與勇氣，讓我能有機會再次挺身為人民服務，這是我畢生無比的榮幸」。

台媒報道，國民黨中央周二下午2時許接獲韓國瑜陣營告知，韓決定不提訴。韓國瑜遭罷免、高雄市議長許崑源離世，國民黨一日內失去2名高雄市府龍頭。現任黨主席江啟臣曾透露周日（7日）已與韓國瑜見過面，決定將會持續鎖定合適的補選人選；當日他亦與許崑源夫人見面，稱待議長補選人選確定後，務必確保與友善的非黨籍議員，尋找合作管道。江亦呼籲黨內要摒棄成見、團結一心，他周三（10日）將到高雄市召開行動中常會，韓是中常委，他會否出席備受關注。

國民黨未決定市長補選人選，近日傳出黨內多名潛在候選人的戶籍均不在高雄市，若要安排他們參選，需遷戶籍，但此舉需要時間處理，若韓國瑜提訴訟，便可為國民黨爭取多一點布局補選、找選將的時間，甚至可能因官司拖到明年，使市長任期剩下不到兩年而不必補選。

至於市議長改選，國民黨傾向以席次優勢與友好的無黨議員合作，由副議長陸淑美扶正，副議長另協調合適人選，但絕不讓給綠營。