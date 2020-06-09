微信公眾號禁iOS支付　用戶不可買虛擬產品

騰訊微信團隊上月29日發布「關於規範公眾號內虛擬支付行為的公告」，稱基於iOS對開發者的管理規範，微信公眾號內暫不支持iOS端虛擬支付業務，即有關用戶不可購買VIP會員、網課、音頻影片等虛擬產品。官方要求開發者3日內調整，否則將會進行相關功能限制等處理。

公告指，虛擬支付違規問題包括以下情況，一是「付費購買虛擬商品」，多為提前編輯好的、錄製好的虛擬商品，例如影片課程、遊戲道具等虛擬商品。官方建議，去除所有付費購買虛擬服務內容，並根據提示修改相關內容及文案，如「由於相關規範，iOS功能暫不可用」。

二是「付費解鎖優質服務」，多為提供虛擬商品的公眾號可通過支付購買、開通虛擬會員等形式，體驗付費服務，例如付費開通VIP會員服務等。官方建議，關閉iOS端虛擬支付通道，去除虛擬支付商品價錢展示，不再提供iOS端會員充值服務。

三是「關閉iOS端虛擬支付功能後，虛擬商品頁面仍保留貨架價格標籤展示、購買/付費/訂閱/增值等功能或按鈕」，官方建議，去除虛擬商品價格展示，並更改為「免費」，不再提供iOS端虛擬商品購買服務。