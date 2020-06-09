中美軍機同日飛近台灣　專家：解放軍向美示警

大陸解放軍多架SU30戰機（又稱蘇30）周二（9日）飛越台灣西南空域，同日美國一架波音C40A運輸機飛越台灣上空，情況實屬罕見。有專家接受東網記者訪問指出，美軍機飛越台灣領空非同小可，而解放軍的舉動則向美方展示戰力，同時向美國示警。

台北海洋大學通識教育中心副教授吳建忠表示，美方軍機穿越台海，是基於台美雙方互信且是循民航模式經過申請，但解放軍則是向美示警。他認為，儘管台軍有偵搜的能力，台海仍是處於高度敏感的區域。美軍機是次改變航線，是因台灣東岸有實彈演訓，台美雙方依既有的規則行事，陸方卻視此為大事，派遣戰機監視。他強調，在台海高度敏感時機，三方仍要提防意外發生。

另中華戰略學會研究員張競認為，美軍的運輸機是行政專機，循國際民航航線飛航，接受台北飛航情報區管制，其航線只是「家常便飯」，美方亦不願冒險而改由台灣本島西岸航線飛航過境，時間比解放軍軍機進入台領空更早，並非挑釁行為。而多架SU30短暫進入台灣西南空域，台軍除廣播警告外，空中偵巡戰機全程掌握並採積極驅離應處，亦是標準反應，雙方「來往練兵，一切正常」，沒有開火的問題。

此外，據美國媒體《福布斯》軍事專家發文，指解放軍在近20年急劇發展，海軍實力具一定規模，除打造出令人印象深刻的新型軍艦，其兩棲作戰工具已超越不少國家的海軍，都大幅增加舉兵武統台灣的可能，惟或因缺乏實戰經驗，加上是史上最艱難的兩棲登陸戰，登陸行動可能以失敗告終。